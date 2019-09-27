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Huawei уже работает над связью 6G

Huawei уже работает над связью 6G

В компании Huawei уже ведутся исследования в сфере 6G.

Об этом заявил главный исполнительный директор Huawei Рен Женгфей.

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Он отметил, что Huawei параллельно работает над стандартами 5G и 6G. Тем не менее, «разработка 6G» всё ещё находится на «ранней стадии», и до того, как этот стандарт станет коммерчески доступным, предстоит ещё «долгий путь». По его словам, до начала полноценного использования этой технологии может пройти ещё более 10 лет.

Пока что 5G рассматривается как следующее поколение телекоммуникаций. Скорости передачи данных, которые предлагает этот стандарт связи, станут основой для самоуправляемых автомобилей и критического управления удалёнными устройствами, такими как тяжелая техника. На данный момент лишь в нескольких странах началось внедрение связи 5G, таких как Великобритания и Южная Корея.

Глава Huawei заявил, что прежде чем связь 6G станет реальностью, отрасли необходимо установить стандарты, на формирование которых могут уйти годы. Кроме того, до сих пор неясно, каковы будут варианты использования и применения этой технологии.

По материалам ITC.ua
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