Рада отменила госфинансирование у партий, которые не набрали 5% на выборах (инфографика)

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Верховная Рада приняла законопроект, отменяющий государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на парламентских выборах. До сих пор право на госфинансирование имели партии, которые на выборах набрали более 2% голосов.
За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов.
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Принятые изменения предусматривают, что ежегодно партии, набравшие не менее 5% голосов, будут получать финансирование по формуле: сотая часть от минимальной заработной платы, умноженная на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду.
Это означает, что финансирование не получат «Радикальная партия», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Партия Шария», «Свобода» и «Украинская стратегия Гройсмана», которые набрали более 2%, но менее 5%
Ниже приводим графику с суммами, которые должны были получить эти партии.
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