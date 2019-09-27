Еще одна европейская авиакомпания близка к банкротству

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Французская авиакомпания XL Airlines заявила о приостановке деятельноcти в связи с финансовыми трудностями.
Об этом говорится на сайте компании.
Читайте также: Словенская Adria Airways объявила о банкротстве
“В сотрудничестве с французским органом гражданской авиации и администраторами, назначенными судом в связи с финансовыми трудностями, XL Airways с глубоким сожалением сообщает о приостановке деятельности с 30 сентября по 3 октября 2019 года включительно”, – сообщается на сайте перевозчика.
Пассажирам предложили воспользоваться скидками на билеты, предложенными по этому случаю другими авиакомпаниями, обратиться в страховую компанию либо зарегистрировать жалобу для дальнейшего обращения в суд.
19 сентября 2019 года в связи с финансовыми проблемами XL Airways была подвергнута юридическому надзору со стороны авиационных властей Франции. Продажа билетов была немедленно прекращена.
Во флоте компании 4 воздушных судна – три Airbus A330-200 и один Airbus A330-300.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод9 ч. назад - 1377 12
Межбанк: атаки на гривну продолжаются11 ч. назад - 4754 10
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ9 ч. назад - 3322 7
Экономика Украины должна расти через успешность человеческого капитала - Гончарук13 ч. назад - 663 5
Штрафы за "еврономера" отложены (видео)7 ч. назад - 1625 3
Межбанк: атаки на гривну продолжаются11 ч. назад - 4754 10
Прогноз по курсу на октябрь11 ч. назад - 4647
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ9 ч. назад - 3322 7
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллара6 ч. назад - 3253 2
Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам10 ч. назад - 2294 3
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 870
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 896
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1625
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2309
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2781