Еще одна европейская авиакомпания близка к банкротству

Французская авиакомпания XL Airlines заявила о приостановке деятельноcти в связи с финансовыми трудностями.

Об этом говорится на сайте компании.

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“В сотрудничестве с французским органом гражданской авиации и администраторами, назначенными судом в связи с финансовыми трудностями, XL Airways с глубоким сожалением сообщает о приостановке деятельности с 30 сентября по 3 октября 2019 года включительно”, – сообщается на сайте перевозчика.

Пассажирам предложили воспользоваться скидками на билеты, предложенными по этому случаю другими авиакомпаниями, обратиться в страховую компанию либо зарегистрировать жалобу для дальнейшего обращения в суд.

19 сентября 2019 года в связи с финансовыми проблемами XL Airways была подвергнута юридическому надзору со стороны авиационных властей Франции. Продажа билетов была немедленно прекращена.

Во флоте компании 4 воздушных судна – три Airbus A330-200 и один Airbus A330-300.