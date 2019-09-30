Что нужно делать, чтобы получить субсидию по новым правилам

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С 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Функция выплаты жилищных субсидий переходит с центрального уровня на местный.
Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.
Кому пересчитают субсидию автоматически – гражданам, которым помощь была переназначена по итогам предыдущего отопительного сезона.
Для этой категории населения всю работу за них сделают местные органы социальной защиты.
Те, кто в мае прошлого года не обратились в управление соцзащиты: внутренне перемещенные лица, арендаторы жилого помещения, а также домохозяйства, которым была назначена субсидия на фактически проживающих – следует сделать это сейчас.
Время для обращения – до 15 декабря (т.е. не позднее, чем за 2 месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций).
Те, кто по итогам предыдущего отопительного сезона получил отказ в продлении программы субсидий из-за долгов, могут поступить следующим образом:
Обратиться к предприятию-поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга;
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