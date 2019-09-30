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Что нужно делать, чтобы получить субсидию по новым правилам

Что нужно делать, чтобы получить субсидию по новым правилам

С 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Функция выплаты жилищных субсидий переходит с центрального уровня на местный.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Кому пересчитают субсидию автоматически – гражданам, которым помощь была переназначена по итогам предыдущего отопительного сезона.

Для этой категории населения всю работу за них сделают местные органы социальной защиты.

Те, кто в мае прошлого года не обратились в управление соцзащиты: внутренне перемещенные лица, арендаторы жилого помещения, а также домохозяйства, которым была назначена субсидия на фактически проживающих – следует сделать это сейчас.

Время для обращения – до 15 декабря (т.е. не позднее, чем за 2 месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций).

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Те, кто по итогам предыдущего отопительного сезона получил отказ в продлении программы субсидий из-за долгов, могут поступить следующим образом:

Обратиться к предприятию-поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга;

  • Погасить задолженность перед поставщиком услуг и обратиться за субсидией (актуально в случаях небольшой задолженности);
  • В исключительных случаях, когда у человека нет возможности ликвидировать задолженность, но есть острая потребность в субсидии – он ​​может обратиться в специальную комиссию при местных органах власти, которая, в случае обоснованной позиции, может назначить субсидию.

Справка Finance.ua

  • В прошлом отопительном сезоне средний размер субсидии составил около 1700 грн.
  • Субсидию получали более 4 млн семей.
По материалам Finance.UA
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