Межбанк: атаки на гривну продолжаются

Среда пройдет очень напряженно на валютном рынке с продолжением массированных атак на гривну.

Стимулировать новые валютные ралли будут несколько факторов:

1) Уже полноценная работа клиентов после начала месяца и квартала. Напуганные вчерашним взлетом котировок покупатели выйдут на торги со скупкой валюты по уже “новым” ценам и на опасениях дальнейшего роста курса – будут активно закрывать свои валютные сделки. А вот продавцы-экспортеры пока будут тратить имеющуюся у них гривну от возмещений НДС и продавать валюту только “задорого”. Это сформирует очередной психологический настрой рынка на подорожание валюты.

На фоне игры “на повышение” уже вчера активизировались импортеры энергоносителей перед отопительным сезоном и спрос с их стороны на валюту продолжит расти, что также сработает против гривны;

2) Провальный вчерашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. На нем чиновники смогли продать облигаций всего на 77 млн гривен (при изначальном предложении бумаг на 3 млрд гривен по номиналу), что фактически не добавит предложения нерезидентской валюты на межбанке и более того – психологически работает против гривны. Такими действиями нерезиденты снова будут «помогать» местным спекулянтам в раскрутке курса на торгах;

3) Поведение наличного рынка. Обменники активно включились в раскрутку курса и стали играть на опережение, завышая свои ценники существенно выше уровня межбанка. Котировки наличного доллара взлетели уже с сегодняшнего утра при продаже даже до уровней 25,50- 25,60 гривен. Все понимают, что это попытка заработать на ажиотаже, но это также работает против нацвалюты.

После уже двухдневного существенного роста курса — настроения на валютном межбанке явно девальвационные, чем и пользуются спекулянты как на межбанке, так и на наличном рынке. Поэтому атаки на гривну с попытками спекулятивно раскачать курс выше — продолжатся и сегодня. НБУ скорее всего придется вмешиваться в ситуацию с продажей валюты через Matching, чтобы сбить панику на рынке. Но больших объемов продаж со стороны регулятора ожидать не стоит. НБУ продолжит экономить резервы, пытаясь ограничиться вербальными интервенциями и заверениями о кратковременности взлетов котировок.

С учетом всего вышеперечисленного — мы ожидаем на сегодня широкий коридор по доллару в пределах 24,70-25,10 гривен с массированными спекулятивными атаками на гривну. Статистика торгов будет средней – в пределах до 270 млн долларов при заключении до 500-630 сделок, значительная часть которых будут спекулятивными.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,63 / 24,66

евро – 26,80 / 26,83

российский рубль – 0,3777 / 03785

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