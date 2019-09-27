Межбанк: атаки на гривну продолжаются

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда пройдет очень напряженно на валютном рынке с продолжением массированных атак на гривну.
Стимулировать новые валютные ралли будут несколько факторов:
1) Уже полноценная работа клиентов после начала месяца и квартала. Напуганные вчерашним взлетом котировок покупатели выйдут на торги со скупкой валюты по уже “новым” ценам и на опасениях дальнейшего роста курса – будут активно закрывать свои валютные сделки. А вот продавцы-экспортеры пока будут тратить имеющуюся у них гривну от возмещений НДС и продавать валюту только “задорого”. Это сформирует очередной психологический настрой рынка на подорожание валюты.
На фоне игры “на повышение” уже вчера активизировались импортеры энергоносителей перед отопительным сезоном и спрос с их стороны на валюту продолжит расти, что также сработает против гривны;
2) Провальный вчерашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. На нем чиновники смогли продать облигаций всего на 77 млн гривен (при изначальном предложении бумаг на 3 млрд гривен по номиналу), что фактически не добавит предложения нерезидентской валюты на межбанке и более того – психологически работает против гривны. Такими действиями нерезиденты снова будут «помогать» местным спекулянтам в раскрутке курса на торгах;
3) Поведение наличного рынка. Обменники активно включились в раскрутку курса и стали играть на опережение, завышая свои ценники существенно выше уровня межбанка. Котировки наличного доллара взлетели уже с сегодняшнего утра при продаже даже до уровней 25,50- 25,60 гривен. Все понимают, что это попытка заработать на ажиотаже, но это также работает против нацвалюты.
После уже двухдневного существенного роста курса — настроения на валютном межбанке явно девальвационные, чем и пользуются спекулянты как на межбанке, так и на наличном рынке. Поэтому атаки на гривну с попытками спекулятивно раскачать курс выше — продолжатся и сегодня. НБУ скорее всего придется вмешиваться в ситуацию с продажей валюты через Matching, чтобы сбить панику на рынке. Но больших объемов продаж со стороны регулятора ожидать не стоит. НБУ продолжит экономить резервы, пытаясь ограничиться вербальными интервенциями и заверениями о кратковременности взлетов котировок.
С учетом всего вышеперечисленного — мы ожидаем на сегодня широкий коридор по доллару в пределах 24,70-25,10 гривен с массированными спекулятивными атаками на гривну. Статистика торгов будет средней – в пределах до 270 млн долларов при заключении до 500-630 сделок, значительная часть которых будут спекулятивными.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,63 / 24,66
евро – 26,80 / 26,83
российский рубль – 0,3777 / 03785
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостьюВчера, 12:10 - 7574 9
Всемирный банк: доход на душу населения в Украине очень низкийВчера, 14:38 - 1718 9
Гончарук рассказал, как победить контрабандуВчера, 14:13 - 2188 6
Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйствВчера, 16:01 - 5979 3
Гончарук о дальнейшей работе ФЛП: Малым переживать не стоитВчера, 11:05 - 2640 3
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостьюВчера, 12:10 - 7574 9
Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйствВчера, 16:01 - 5979 3
Межбанк: ждем "американские горки"Вчера, 11:20 - 4426
Morgan Stanley обновил прогноз по курсу гривныВчера, 17:03 - 3650 1
Вступили в силу новые правила начисления субсидийВчера, 20:01 - 3636
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 705
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 832
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1519
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2180
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2741