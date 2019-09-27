Google и levi's показали умную куртку (фото)

Google и levi’s выпустили новую технологическую джинсовую куртку, с помощью которой можно звонить и делать селфи.

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Куртка синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. На левом рукаве жакета прикреплено устройство, работающее как тачпад, которым можно включать музыку, отвечать на звонки или управлять другими приложениями с помощью свайпов вниз, вверх, двойного нажатия или накрывания его рукой.

Конечно же, не обошлось и без голосового помощника Google Assistant, который поможет в организации дня или же выполнения различных команд.

Несмотря на технологичность куртки, ее можно стирать в стиральной машине.