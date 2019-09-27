0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Google и levi's показали умную куртку (фото)

Google и levi's показали умную куртку (фото)

Google и levi’s выпустили новую технологическую джинсовую куртку, с помощью которой можно звонить и делать селфи.

Читайте также: Xiaomi выпустила умную зубную щетку

Куртка синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. На левом рукаве жакета прикреплено устройство, работающее как тачпад, которым можно включать музыку, отвечать на звонки или управлять другими приложениями с помощью свайпов вниз, вверх, двойного нажатия или накрывания его рукой.

Конечно же, не обошлось и без голосового помощника Google Assistant, который поможет в организации дня или же выполнения различных команд.

Несмотря на технологичность куртки, ее можно стирать в стиральной машине.

По материалам znaj.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.