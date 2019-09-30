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В Швеции создали дорогу, которая сама заряжает электрокары (видео)

В Швеции создали дорогу, которая сама заряжает электрокары (видео)

В Швеции начали глобальные испытания проекта EVolution Road, в рамках которого предполагается строительство дорог, оснащенных устройствами для зарядки электротранспорта на ходу.

Об этом сообщает прессслужба компании ElonRoad.

Отмечается, что инициатором развития проекта стала израильская компания ElectReon, которая предоставила технологии для процесса индукционной зарядки.

Дороги EVolution Road представляют собой дорогу с рейкой высотой 5 см и шириной 30 см, которая автоматически заряжает электротранспорт. Первые масштабные испытания проведут с участием электрических польских автобусов Solaris. Оснащенные специальными датчиками электробусы будут заряжаться в момент контакта токосъемника с рейкой на дороге, проводящей электричество.

Демонстрационную площадку длиной в один километр установят в городе Лунд, где участок дороги оборудуют специальной рейкой. Инженеры отмечают, что установка системы требует минимум вмешательства в городскую инфраструктуру.

Строительство демонстрационной площадки начнется в первом квартале 2020 года, а весь проект будет работать в течение трех лет. Дорога будет использовать беспроводную связь, чтобы идентифицировать электрические транспортные средства. При этом плата за использование дороги будет автоматической благодаря беспроводной связи между электробусом и дорогой.

По материалам Обозреватель
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