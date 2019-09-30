Фактическая зарплата в агросекторе втрое выше официальной

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Согласно статистическим данным Государственной службы занятости, средняя зарплата агрария составляет 5984 грн, что существенно отличается от данных работодателей. Они утверждают, что средняя зарплата агрария по состоянию на август составляет 15,7 тыс. грн.
Самая высокая заработная плата у агрономов — 10 728 грн (по данным Государственной службы занятости).
При этом работодатели готовы им платить 26,6 тыс. грн.
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