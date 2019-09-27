Межбанк: провальное начало октября для гривны

Первый день нового месяца и квартала прошел для гривны на валютном рынке просто провально. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — межбанк был достаточно малообъемным, нервозным и с общим настроем на рост котировок доллара.

Большинство клиентов сегодня не осуществляло активной валютной деятельности, а подводило итоги сентября и определялось с планами на октябрь. Малообъемный рынок – отличный шанс для спекулянтов “покачать” курс, а в сочетании с заинтересованностью нерезидентов в дальнейшем вздергивании валютных котировок во время аукциона по размещению гривневых ОВГЗ – просто подарок для любителей “накосить денег” на курсе.

Совпадение интересов местных спекулянтов и крупных международных игроков фондового рынка по росту доллара на межбанке оказало сегодня синергетический эффект и буквально взорвало рынок с первых минут сессии.

На фоне этих событий не спешат продаваться и экспортеры. Во-первых – у них еще есть гривна от возмещений НДС сентября, во-вторых – ждут максимально высоких котировок. Занервничал и наличный рынок, где к концу дня доллар подорожал при продаже до 24,70 гривен и выше, а владельцы обменок говорят о росте спроса на валюту со стороны испугавшихся граждан, что еще больше подтягивает наличный курс вверх. Валютные ралли на всех сегментах рынка продолжаются…

Ход торгов:

Стартовал рынок сразу с запредельных по сравнению со вчерашним днем уровней – 24,55/24,59 гривен за доллар (вчера закрытие было на 21 копейку дешевле – 24,34/24,38). На малообъемном рынке спекулянты и незначительное количество продавцов быстро взяли инициативу в свои руки и практически диктовали свои котировки покупателям.

К 11 часам доллар чуть упал до 24,53/24,56 гривен за счет выхода на торги небольшого числа реальных продавцов. А к 12:00 курс еще скорректировался – до 24,51/24,535 гривен. На этом уровне прошла основная часть сделок межбанка вторника, а к обеду котировки еще просели до 24,49/24,53 за счет продаж нескольких крупных клиентов. Видимо они решили, что тянуть уже особо некуда и это ситуативно укрепило гривну. Но очень на короткий срок.

Как только основные операции завершились – доллар опять попер вверх на спекулятивных операциях отдельных банков по мелким суммам. В 15:00 курс достиг уровня 24,54/24,58 гривен, а к завершению сессии – и вовсе взлетел до 24,63/24,66.

НБУ особо не вмешивался в ситуацию, видимо с одной стороны – жалея резервы, а с другой – расценивая взлет котировок как чисто спекулятивный разогрев рынка.

Но если доллар продолжит расти такими темпами – регулятору уже придется срочно вмешиваться в эту ситуацию, так как громкие заявления чиновников об улучшении положения в экономике – население будет рассматривать лишь как издевательство, так как рост котировок за два дня почти на 60 копеек на долларе – это уж слишком.

Мы по-прежнему считаем продолжение такого взлета котировок последствием спекулятивного «разогрева» межбанка и рассматриваем его как еще одно подтверждение того, насколько пока остается украинский малообъемный валютный рынок зависимым от действий очень узкого круга игроков и спекулянтов.

Главные события 1 октября на межбанке:

1) Продолжение ралли по доллару с уровня вчерашнего закрытия 24,34/24,38 гривен сразу до сегодняшних утренних 24,55/24,59 гривен, а затем – и до 24,63/24,66 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,5479 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 2 октября взлетел сразу на 36 копеек и установлен на уровне 24,555302.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,54 / 24,58

евро – 26,74 / 26,78

российский рубль – 0,3763/ 0,3771

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0915/ 1,0916

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