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Правительство уменьшило объемы продаж облигаций более чем в 170 раз

Правительство уменьшило объемы продаж облигаций более чем в 170 раз

В ходе первого в октябре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 77,19 миллиона гривен – это более чем в 170 раз меньше, чем в ходе предыдущего аукциона, который состоялся неделей ранее.

Такие данные разместили на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что 1 октября Минфин продал преимущественно 2-летние облигации – на 42,7 миллиона гривен. Процентные ставки по ним составили 15,36% годовых. Также продали 1-летние облигации на 15,29 миллиона гривен с процентными ставками 17,25% годовых. Остальные проданные облигации выпустили на 105 дней, а процентные ставки по ним составили 15,74% годовых.

Напомним, что в ходе предыдущего аукциона по продаже облигаций правительство привлекло в бюджет более 13 миллиардов гривен, то есть в 171 раз больше.

По материалам hromadske.tv
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