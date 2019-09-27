Кабмин прописал новые стандарты доступности услуг

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Кабмин обнародовал стандарт доступности публичных сервисов и услуг, в котором описаны критерии качества предоставляемых услуг на следующие 5 лет.
Об этом говорится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады.
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В сфере доступности образования указано наличие скоростного Wi-Fi Интернета не менее 100 Мбит/с. Кабмин побуждает соблюдать компьютеризацию школ: на каждые 300 школьников предлагается организовывать как минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров.
Отдельным пунктом выделено обязательное наличие туалетных помещений в здании образовательного учреждения, и 100% доступность к ним для детей с особыми потребностями. То же касается доступа к каждому этажа школы.
Также в стандартах есть пункт о 100% доступности к любым административным зданиям для людей с инвалидностью.
Установлен конкретное время прибытия наряда полиции, “пожарной” и “скорой” на место событий: в городе до 10 минут, за пределами городов – до 20 минут.
В сфере административных услуг от МВД стандартами указано, что подавляющее большинство услуг должно предоставляться онлайн (не касается получения водительских прав). Временная доступность к ЦНАП должна составлять до 30 минут.
По новым стандартам социальных услуг, дети не будут жить в интернатах. В течение месяца ребенок будет попадать в малый групповой дом или детский дом семейного типа.
Предложенный стандарт: 1 малый групповой дом или 1 детский дом семейного типа на каждые 8-10 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
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