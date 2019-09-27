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Счетная палата заявила о нецелевом использовании 1 млрд гривен на программах АПК

Счетная палата заявила о нецелевом использовании 1 млрд гривен на программах АПК

В прошлом году почти 40% общего объема государственной поддержки АПК, выделенной по двум бюджетным программам, получили четыре связанных между собой предприятия.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, направленных на оказание государственной поддержки агропромышленному комплексу, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

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Во время аудита было выявлено, что Минагрополитики из-за несовершенных механизмов предоставления государственной поддержки, выделил почти 1 млрд грн отдельным субъектам хозяйствования со статусом юридического лица, что составляет почти 40% общего объема государственной поддержки по двум программам.

В то же время Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» предусматривает, что с 1 января 2018 года одному сельскохозяйственному товаропроизводителю раз в год может предоставляться дотация не более чем 150 миллионов гривен. При этом учитываются связанные с таким товаропроизводителем лица.

В целом по вышеуказанным программам в прошлом году с нарушением законодательства использовано свыше 1 млрд грн и не по целевому назначению – 6,6 млн гривен. Установлен факт нанесения ущерба госбюджету в сумме 3,2 млн грн и 16,8 млн грн неэффективного управления средствами, вследствие их неиспользования, возвращено в госбюджет.

По материалам Finance.UA
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