Счетная палата заявила о нецелевом использовании 1 млрд гривен на программах АПК

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В прошлом году почти 40% общего объема государственной поддержки АПК, выделенной по двум бюджетным программам, получили четыре связанных между собой предприятия.
Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, направленных на оказание государственной поддержки агропромышленному комплексу, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Читайте также: Сколько получил госбюджет за растаможку еврономеров
Во время аудита было выявлено, что Минагрополитики из-за несовершенных механизмов предоставления государственной поддержки, выделил почти 1 млрд грн отдельным субъектам хозяйствования со статусом юридического лица, что составляет почти 40% общего объема государственной поддержки по двум программам.
В то же время Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» предусматривает, что с 1 января 2018 года одному сельскохозяйственному товаропроизводителю раз в год может предоставляться дотация не более чем 150 миллионов гривен. При этом учитываются связанные с таким товаропроизводителем лица.
В целом по вышеуказанным программам в прошлом году с нарушением законодательства использовано свыше 1 млрд грн и не по целевому назначению – 6,6 млн гривен. Установлен факт нанесения ущерба госбюджету в сумме 3,2 млн грн и 16,8 млн грн неэффективного управления средствами, вследствие их неиспользования, возвращено в госбюджет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний12 ч. назад - 1393 16
В Германии посчитали потери от перехода на электромобилиВчера, 22:03 - 2708 12
Гончарук рассказал, как победить контрабанду6 ч. назад - 1234 7
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 3710 6
Всемирный банк: доход на душу населения в Украине очень низкий6 ч. назад - 875 5
С 1 октября за биометрический паспорт нужно будет платить по-новому10 ч. назад - 8893
Suzuki официально представила субкомпактный кроссовер (фото)14 ч. назад - 5236 1
Межбанк: ждем "американские горки"9 ч. назад - 3757
С 1 октября "Киевстар" прекращает поддержку шести тарифных планов11 ч. назад - 3453 3
Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынкаВчера, 21:01 - 3442
Маск официально представил космический корабль StarshipВчера, 11:10 - 575
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 776
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1446
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2111
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2704