Скільки отримав держбюджет за розмитнення "єврономерів"

До Пенсійного фонду України було нараховано у 7 разів більше запланованого об’єму надходжень, отриманих при митному оформленні автомобілів.

Про це повідомляється у висновку Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 р. у першому півріччі та щодо виконання держбюджету у поточному році.

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“Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності законом від 08.11.2018 р. № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» /згідно з пунктом 7 статті 11, пунктом 16 статті 14 і пунктом 9 Прикінцевих положень Закону такі платежі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Пенсійному фонду/: при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців п.р. надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше”, – зазначається у повідомленні.