Скільки отримав держбюджет за розмитнення "єврономерів"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До Пенсійного фонду України було нараховано у 7 разів більше запланованого об’єму надходжень, отриманих при митному оформленні автомобілів.
Про це повідомляється у висновку Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 р. у першому півріччі та щодо виконання держбюджету у поточному році.
Читайте також: Імпорт автомобілів в Україну зріс: звідки завезли найбільше машин
“Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності законом від 08.11.2018 р. № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» /згідно з пунктом 7 статті 11, пунктом 16 статті 14 і пунктом 9 Прикінцевих положень Закону такі платежі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Пенсійному фонду/: при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців п.р. надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше”, – зазначається у повідомленні.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин планирует в будущем выпускать исключительно гривневые ОВГЗВчера, 17:22 - 711 7
Средняя зарплата киевлян в июле превысила 16 тыс. грнВчера, 17:03 - 1033 4
Сообщили, когда в Киеве начнут отапливать объекты социальной сферыВчера, 16:45 - 443 3
Где в Украине могут появиться концессионные дороги и сколько это стоитВчера, 21:05 - 708 2
В 2018 ввод в эксплуатацию нежилых помещений был в 3 раза меньше ввода жилья06.04.2019, 17:00 - 146 1
Сколько нужно работать украинцам, чтобы приобрести Daewoo Lanos9 ч. назад - 8760 1
Какие работники получили самую высокую надбавку к зарплате - исследование5 ч. назад - 1249
НБУ оценил влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривныВчера, 19:03 - 1147
Какие страны больше всего покупают украинский шоколад14 ч. назад - 820 1
Huawei представила новые модели детских "умных" часов12 ч. назад - 769
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфоновВчера, 12:10 - 318
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 917
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1652
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2563
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1390