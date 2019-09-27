СЕТАМ провел рекордное количество земельных онлайн-аукционов за день

СЕТАМ продал рекордное количество прав аренды земельных участков в день – 65, привлекая 10,4 млн грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

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“Государственный электронный аукцион OpenMarketLand продал 30 сентября 2019 года рекордное количество прав аренды земли за день в своей истории – 65”, – говорится в сообщении.

Со слов генерального директора ГП «СЕТАМ» Виктора Вишнева, украинская земля – ценный и привлекательный товар, если торги организованы открыто и честно, ведь общая стартовая сумма продажи составила в этот день 2 874 808,27 грн, а общая сумма продаж составила 10 446 653,29 грн, поэтому рост цены достиг 263%.

Напомним, в сентябре 2018 года Государственное предприятие «СЕТАМ» и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.