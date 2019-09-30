Треть безработных в Киеве составляют люди до 35 лет - служба занятости

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Треть безработных, которые числятся в службе занятости Киева, – молодые люди в возрасте до 35 лет.
Об этом сообщил Киевский городской центр занятости.
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Директор столичного центра занятости Виктор Билич отмечает, что главной проблемой при трудоустройстве является расхождение между спросом и предложением рабочей силы.
Среди 7,7 тысяч молодых людей, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости с начала года:
Среди сфер, из которых больше всего приходят люди в центр занятости после увольнения, лидируют торговля, госуправление, финансовая и страховая деятельность.
Причинами безработицы чиновник считает:
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