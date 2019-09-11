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Пособие по безработице: как получать выплаты

Пособие по безработице: как получать выплаты

В Украине получить официальный статус безработного можно, встав на учет в центр занятости. Регистрация безработных проводится независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.

Пособие по безработице предоставляется только тем гражданам, которые получили официальный статус безработного. По закону статус безработного предоставляется:

  • лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;
  • лицам моложе 16 лет, которые работали и были освобождены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата;
  • инвалидам, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или соцпомощь.

Как получить пособие по безработице?

  • Необходимо стать на учет в Центре занятости и получить статус безработного.
  • Процедура постановки на учет на биржу труда и получения статуса безработного предусматривает сбор всех необходимых документов и обращение в ближайший ЦЗ.

Порядок начисления и выплаты пособия по безработице

  • Денежная помощь назначается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.
  • Гражданам, которые уволены с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или за нарушение трудовой дисциплины, денежные выплаты по безработице начисляются лишь на 91-й день.

Какой размер пособия по безработице

  • Минимальная сумма помощи по безработице в Украине в 2019 году составляет 610 гривен. Выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж менее шести месяцев.
  • Безработные, чей страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации на бирже труда превышает 6 месяцев, размер выплат по безработице рассчитывается в процентном соотношении к их среднему доходу в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории – 1630 грн.

Справка Finance.ua:

  • В Украине насчитывается около 300 тысяч украинцев, которые имели статус безработных.
  • Средний размер пособия по безработице в августе 2019 года составлял 3 253 гривны.
По материалам Finance.UA
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