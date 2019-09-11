Пособие по безработице: как получать выплаты

В Украине получить официальный статус безработного можно, встав на учет в центр занятости. Регистрация безработных проводится независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.

Пособие по безработице предоставляется только тем гражданам, которые получили официальный статус безработного. По закону статус безработного предоставляется:

лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

лицам моложе 16 лет, которые работали и были освобождены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата;

инвалидам, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или соцпомощь.

Как получить пособие по безработице?

Необходимо стать на учет в Центре занятости и получить статус безработного.

Процедура постановки на учет на биржу труда и получения статуса безработного предусматривает сбор всех необходимых документов и обращение в ближайший ЦЗ.

Порядок начисления и выплаты пособия по безработице

Денежная помощь назначается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.

Гражданам, которые уволены с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или за нарушение трудовой дисциплины, денежные выплаты по безработице начисляются лишь на 91-й день.

Какой размер пособия по безработице

Минимальная сумма помощи по безработице в Украине в 2019 году составляет 610 гривен. Выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж менее шести месяцев.

Выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж менее шести месяцев. Безработные, чей страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации на бирже труда превышает 6 месяцев, размер выплат по безработице рассчитывается в процентном соотношении к их среднему доходу в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории – 1630 грн.

Справка Finance.ua: