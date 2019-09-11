Пособие по безработице: как получать выплаты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине получить официальный статус безработного можно, встав на учет в центр занятости. Регистрация безработных проводится независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.
Пособие по безработице предоставляется только тем гражданам, которые получили официальный статус безработного. По закону статус безработного предоставляется:
Как получить пособие по безработице?
Порядок начисления и выплаты пособия по безработице
Какой размер пособия по безработице
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают измененияВчера, 11:05 - 3137 12
Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроектыВчера, 16:02 - 1525 6
Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данныхВчера, 12:46 - 1489 6
Портнов заявляет о проведении обысков в банке ПорошенкоВчера, 12:13 - 1264 5
Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупцииВчера, 12:28 - 1350 5
Межбанк: что может "напугать" курс в пятницу 13-гоВчера, 11:30 - 4288 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3677
ПриватБанк официально прощается с дизайном карт «клубничка»Вчера, 11:18 - 3639
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают измененияВчера, 11:05 - 3137 12
Аналитик оценил влияние переговоров с МВФ на курс гривныВчера, 12:02 - 2892
Cadillac представил новый седан (фото)Вчера, 15:11 - 280
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеВчера, 10:10 - 334 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1373 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 543
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 989