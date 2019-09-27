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ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз-2019 по росту мировой торговли

ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз-2019 по росту мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли в текущем году – до 1,2% с апрельских 2,6%.

Об этом говорится в релизе организации.

“Объем мировой торговли товарами, как ожидается, увеличится на 1,2% в 2019 году. Это значительно ниже прогноза апреля по росту торговли, который составлял 2,6%”, – говорится в релизе. В 2020 году ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7%, однако это также хуже весеннего прогноза в 3%.

ВТО называет главным негативным фактором для прогноза торговые конфликты. Риски также представляют финансовая волатильность и макроэкономические шоки. Как отмечается в релизе, в первой половине текущего года рост экспорта и импорта замедлился во всех регионах мира. Торговые риски остаются довольно высокими, и прогнозы на 2020 год зависят от того, насколько стабилизируется ситуация.

Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины.

По материалам BIN
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