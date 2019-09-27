НБУ подвел итоги покупки валюты на межбанке (инфографика)

Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4156,6 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,4 млн долларов.

В течение сентября НБУ купил на межбанке валюты на 930,3 млрд долларов.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле – 1271,1 млн долларов.