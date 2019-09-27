Нацбанк повысил плановые объемы выкупа валюты с рынка на 50%

Национальный банк Украины повысил ежедневный норматив по выкупу валюты с межбанковского валютного рынка на 50% – до 30 миллионов долларов ежедневно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В IV квартале 2019 года Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Это на 10 млн долл. США больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года. Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года позволяет Национальному банку и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными экономическими факторами”, – отмечается в сообщении.

Там также отметили, что чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре 2019 года составила более 3,9 млрд долл. США. В то же время официальный курс гривны за этот же период укрепился на 12,5%.

Возможности для расширения покупки валюты Национальным банком обусловлены появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке. Прежде всего речь идет об устойчивом притоке средств нерезидентов в гривневый государственный долг.