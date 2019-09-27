Снижение ставки НБУ приведет к росту спроса на корпоративные и муниципальные облигации - ICU

Руководитель подразделения выпуска долговых ценных бумаг группы ICU Руслан Кильмухаметов спрогнозировал, что снижение доходности по облигациям внутреннего государственного займа увеличит привлекательность корпоративных и муниципальных облигаций для локальных и иностранных инвесторов.

“Снижение ставки НБУ и доходности по ОВГЗ происходит на фоне относительной стабильности ставок по депозитам и по кредитам банков для юридических лиц. Уже сегодня некоторые крупные банки предлагают ставки по депозитам на уровне или выше доходности ОВГЗ. Ряд внутренних инвесторов обращает внимание на корпоративные облигации, доходность которых сейчас на 2-3% выше ОВГЗ. Со снижением ставки НБУ и доходности госбумаг этот спрос будет только расти”, – сказал Руслан Кильмухаметов.

Читайте также: В Кабмине назвали шаги для снижения кредитных ставок в Украине

Согласно данным ICU, в первом полугодии 2020 года разница между депозитами банков и ОВГЗ может быть 2-2,5%, чего достаточно для того, чтобы привлечь внимание иностранных инвесторов. Соответствующая тенденция наблюдалась в 2011 году. В этот раз инвесторы также могут проявить интерес к украинским облигациям и ценным бумагам госкорпораций.

В то же время, по словам Кильмухаметова, для активного развития рынка корпоративных и муниципальных бумаг необходим спрос со стороны крупнейших банков. Без участия крупных финучреждений будет сложно разместить и поддерживать ликвидность вторичного рынка крупных эмиссий.