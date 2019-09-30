Доходы и расходы украинцев растут - Госстат (таблица)

За второй квартал 2019 года у населения возросли доходы, о чем свидетельствует их увеличение на 14,6% до 895,201 млрд грн. Расходы населения тоже увеличились на 18,8% – до 918,069 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Увеличению доходов украинцев способствовали следующие факторы:

рост зарплат – на 15,6%;

увеличение соцпомощи – на 11,9%;

прибыль и смешанные доходы – на 16,9%.

Стоит отметить, что в прошлом году доходы тоже выросли по сравнению с 2017 годом до 3 219,518 млн грн, а расходы числились на уровне 3 202,747 млн грн.