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Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в этом году

Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в этом году

В третьем квартале цена на нефть Brent упала на 8,7%, что стало худшим показателем с четвертого квартала 2018 года, когда падение составило 35%.

Об этом сообщает Reuters.

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Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года. Это связано с опасениями по поводу спроса на фоне обострения торговой войны между США и Китаем.

За третий квартал цена Brent просела на 8,7%. Этот показатель стал худшим с четвертого квартала прошлого года, когда цена на нефть этой марки упала на 35%. Цена на нефть марки WTI за третий квартал 2019 года также показала падение. Оно составило 7,5%.

Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,98 (1,58%) – до $60,93 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт снизился в цене на $0,88 (1,44%) – до $60,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются на $0,84 (1,5%) – до $55,07 за баррель.

По материалам РБК-Украина
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