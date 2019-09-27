Когда не надо платить пеню за несвоевременную оплату коммуналки

Компании – поставщики тепла не имеют права начислять потребителям пеню в том случае, если платежка пришла менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты.

Такие изменения в свое постановление внес Кабмин 21 сентября по рекомендации Антимонопольного комитета Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Предельный срок перерасчета суммы в платежке – максимум в течение месяца.

Ранее сообщалось, что депутаты предлагают внести изменения в Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, отменив начисление пени для индивидуальных и коллективных пользователей.

Мои Fiнансы:

Процедура начисления пени:

Пеня начисляется в случае несвоевременной оплаты коммуналки.

Потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.