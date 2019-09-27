Межбанк: ждем "американские горки"

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Первый день октября пройдет очень напряженно на валютном рынке с очередными курсовыми ралли.
На очередные “американские горки” по курсу будут влиять несколько факторов:
1) Первый день нового месяца и квартала. В этот день традиционно не стоит ожидать значительных объемов торгов, так как большинство клиентов подводят итоги прошлого отчетного периода и формируют планы на новый месяц и квартал. Низкие объемы торгов позволят спекулянтам активно качать рынок на вчерашних взлетах котировок и ожиданиях дальнейшего роста курса. По нашим расчетам сегодня объем операций на межбанке будет в пределах до 270 млн долларов при заключении до 500 сделок;
2) Сегодня для местных и иностранных инвесторов Минфин Украины проводит новый аукцион по размещению ОВГЗ. Этот аукцион будет всего на 3 млрд гривен по номиналу, но и этот объем добавит предложения валюты на межбанке со стороны нерезидентов. Это конечно позитивный фактор для пополнения межбанка валютой. Но есть одно “но”. За счет взлета котировок вчерашнего дня – их покупки для иностранцев станут дешевле. Поэтому нерезиденты заинтересованы поиграть на рост курса в максимально возможных пределах и будут “помогать” местным спекулянтам в этом. Так что на фоне взлета котировок – фактор аукциона окажется в нашем случае достаточно разнонаправленным мотиватором на валютном рынке;
3) Хозяйственная деятельность клиентов и траты экспортерами сумм возмещений НДС, полученных в конце сентября. Компаниям надо рассчитываться с персоналом по прошлому месяцу и проводить все авансовые расчеты по аренде, покупке сырья и материалов и т.п. Пока у компаний есть гривна от возмещений НДС – они не будут торопиться продавать валюту, что сработает против гривны. Тем более, что активизировались ее покупатели в лице импортеров энергоносителей перед отопительным сезоном и спрос с их стороны на валюту будет только расти. Это также работает против гривны;
4) Поведение наличного рынка. Обменники оперативно среагировали на вчерашний рост межбанка и котировки наличного доллара взлетели сразу до уровней 24,30/24,55 и выше с продолжением попыток вздернуть его и выше к уровням 24,70-24,80. Это также работает против нацвалюты.
После вчерашнего скачка курса – настроения на валютном межбанке резко изменились в сторону возможного продолжения роста доллара, чем активно пользуются спекулянты как на межбанке, так и на наличном рынке. Поэтому атаки на гривны с попытками спекулятивно раскачать курс выше – продолжаться и сегодня.
С учетом всего вышеперечисленного — мы ожидаем на сегодня коридор по доллару 24,40-24,65 гривен.
При взлете котировок выше 24,65 гривен – не исключены продажи доллара Нацбанком через Matching, но в небольших объемах. Регулятор будет скуп в части расходования резервов. Максимум миллионов 20-35 долларов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,34 / 24,38
евро – 26,53 / 26,57
российский рубль – 0,3750 / 0,3757
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