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Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности

Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности

Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на октябрь 2019 года.

Цена для промышленных потребителей повышена на 5%.

“Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 – 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» запустил программу «Газовый запас» для ОСМД с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.
По материалам Finance.UA
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