Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности

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Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на октябрь 2019 года.
Цена для промышленных потребителей повышена на 5%.
“Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 – 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
В октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.
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