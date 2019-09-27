Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности

Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на октябрь 2019 года.

Цена для промышленных потребителей повышена на 5%.

“Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 – 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.

Справка Finance.ua