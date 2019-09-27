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"Новая почта" выступает против законов о кассовых аппаратах

"Новая почта" выступает против законов о кассовых аппаратах

Руководитель украинской компании “Новая почта” считает, что законы 1053-1 и 1073, принятые Верховной Радой, являются угрозой для бизнеса.

Об этом один из совладельцев “Новой почты” Владимир Поперешнюк сообщил в социальной сети Facebook.

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“Я категорически против введения законов 1053-1, 1073 и любых других, затрудняющих работу предпринимателей. Тотальную фискализацию и возвращение налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельки украинцев и пытаются сделать их еще более пустыми. Куда уж больше? Мы и без этого – беднейшая страна Европы”, – написал Поперешнюк.

Он отметил, что чиновники новым законодательством пытаются усложнить упрощенную систему налогообложения “настолько, чтобы загнать всех предпринимателей на общую”.

“Я хорошо знаю, что такое общая система налогообложения. Новая Почта тратит бешеные деньги на бухгалтеров, юристов, аудиторов. Мы платим 4 миллиарда налогов в год, а потому не хватает денег на развитие. Я не хочу, чтобы такое же постигло многочисленный малый бизнес. Он его физически не потянет. Мы должны бороться с этим вместе, ведь когда станет хуже предпринимателям, проиграют все украинцы”, – сообщил руководитель “Новой почты”.

По материалам Finance.UA
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