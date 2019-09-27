Geely построит завод для производства летающих автомобилей

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Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
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Как сообщает пресс-служба китайского бренда, предприятие будет расположено в городе Ухань провинции Хубэй в КНР. Строительство завода начнется 30 октября 2019 года. На данный момент концерн проводит открытый тендер по поиску подрядчиков для строительства.
Общая площадь застройки составит около 182 504 кв. метров. Ожидается, что строительство завода займет около 12 месяцев.
Точная дата выхода новинки на рынок и ее розничная стоимость пока официально не разглашаются.
«Ожидается, что в будущем продукция компании Taili Flying Motors будет доступна как на локальном, так и на зарубежных рынках», – рассказали в Geely.
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