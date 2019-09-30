Расходы туристов из Европы в Украине растут

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По данным Нацбанка, туристы из Европы потратили в Украине 181 млн долларов, что на 15% больше, чем год назад.
Во II квартале 2019 года Украину посетило 3,538 млн иностранцев, что на 4,6% меньше, чем годом ранее (3,708 млн человек).
Кто едет:
В 2018 году иностранные туристы потратили в Украине 1,445 млрд долларов, что на 14,6% больше, чем в 2017 году.
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