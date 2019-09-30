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Расходы туристов из Европы в Украине растут

Расходы туристов из Европы в Украине растут

По данным Нацбанка, туристы из Европы потратили в Украине 181 млн долларов, что на 15% больше, чем год назад.

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Во II квартале 2019 года Украину посетило 3,538 млн иностранцев, что на 4,6% меньше, чем годом ранее (3,708 млн человек).

Кто едет:

  • Количество туристов из стран ЕС выросло на 1,5% – 1,133 млн человек.
  • Количество туристов из России – на 1,9% до 0,436 млн человек.

В 2018 году иностранные туристы потратили в Украине 1,445 млрд долларов, что на 14,6% больше, чем в 2017 году.

По материалам Finance.UA
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