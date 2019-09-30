Кабмин намерен повысить занятость населения до 70%

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Кабинет Министров рассчитывает на снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости трудоспособного населения с 66% до 70% за 5 лет.
Об этом говорится в программе деятельности правительства.
В рамках достижения поставленной цели, правительство намерено модернизировать Государственную службу занятости путем перехода к модели работы на принципах аутсорса – с привлечением частных кадровых агентств к поиску работы и мэтчингу (совпаданию) работников с лучшими работодателями, а также привлечением частных поставщиков образовательных услуг к обучению рабочих современным навыкам, которые востребованы на рынке труда.
Также планируется:
Согласно документу, правительство планирует охватить программами трудоустройства от 19% до 90% до 2024 года, а также создавать рабочие места, развивая малый и средний бизнес путем предоставления дешевых кредитов по механизму частичного гарантирования и страхования риска для банков помощи.
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