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Кабмин намерен повысить занятость населения до 70%

Кабмин намерен повысить занятость населения до 70%

Кабинет Министров рассчитывает на снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости трудоспособного населения с 66% до 70% за 5 лет.

Об этом говорится в программе деятельности правительства.

В рамках достижения поставленной цели, правительство намерено модернизировать Государственную службу занятости путем перехода к модели работы на принципах аутсорса – с привлечением частных кадровых агентств к поиску работы и мэтчингу (совпаданию) работников с лучшими работодателями, а также привлечением частных поставщиков образовательных услуг к обучению рабочих современным навыкам, которые востребованы на рынке труда.

Также планируется:

  • создание веб-порталов, обеспечивающих профайлинг (методы и методики оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения),
  • тренировки для поиска работы,
  • повышение профессиональных навыков,
  • мэтчинг и сопровождение на новой работе для безработных, внутренних и внешних трудовых мигрантов с целью их привлечения на украинский рынок труда.

Согласно документу, правительство планирует охватить программами трудоустройства от 19% до 90% до 2024 года, а также создавать рабочие места, развивая малый и средний бизнес путем предоставления дешевых кредитов по механизму частичного гарантирования и страхования риска для банков помощи.

По материалам Finance.UA
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