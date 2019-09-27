В Донецкой области уменьшилась заработная плата

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в августе 2019 года составила 11937 грн. По сравнению с июлем 2019 года средний уровень оплаты труда снизился на 0,6%, по сравнению с августом 2018 года – вырос на 22,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,7%, по сравнению с августом 2018 года – увеличилась на 8,5%.

Номинальная зарплата в августе 2019 года превышала средний показатель по Украине (10537 грн) на 13,3%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в августе был в Киеве – 15694 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8017 грн).

По уровню средней заработной платы в августе 2019 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были:

работники предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (27192 грн),

металлургического комплекса (17196 грн),

пищевой промышленности (16946 грн),

сферы государственного управления (16019 грн),

угольной промышленности (14946 грн),

финансовой и страховой деятельности (13544 грн),

машиностроения (13224 грн).

Превысила 10 тыс.грн, но была ниже 13 тыс.грн августовская зарплата работников торговли (12919 грн), строительства (12917 грн), транспорта (12290 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (11837 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (11520 грн).

От 6,8 до 8,6 тыс.грн составила средняя зарплата работников легкой промышленности (8574 грн), сельского хозяйства (8386 грн), образования (6808 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (6758 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 сентября 2019 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 522,8 млн грн, или 18,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2816,8 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 12,0% фонда оплаты труда, начисленного за август (в среднем по Украине – 3,5%).

В течение августа 2019 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 16,2 млн грн, или на 3,0%, по сравнению с 1 января 2019 года – увеличилась на 55,5 млн грн, или на 11,9%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 сентября 2019 года составила 472,7 млн.грн, или 90,4% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 3,2% меньше, чем на 1 августа, и на 15,5% больше, чем было на 1 января 2019 года.