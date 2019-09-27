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В Донецкой области уменьшилась заработная плата

В Донецкой области уменьшилась заработная плата

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в августе 2019 года составила 11937 грн. По сравнению с июлем 2019 года средний уровень оплаты труда снизился на 0,6%, по сравнению с августом 2018 года – вырос на 22,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,7%, по сравнению с августом 2018 года – увеличилась на 8,5%.

Номинальная зарплата в августе 2019 года превышала средний показатель по Украине (10537 грн) на 13,3%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в августе был в Киеве – 15694 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8017 грн).

По уровню средней заработной платы в августе 2019 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были:

  • работники предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (27192 грн),
  • металлургического комплекса (17196 грн),
  • пищевой промышленности (16946 грн),
  • сферы государственного управления (16019 грн),
  • угольной промышленности (14946 грн),
  • финансовой и страховой деятельности (13544 грн),
  • машиностроения (13224 грн).

Превысила 10 тыс.грн, но была ниже 13 тыс.грн августовская зарплата работников торговли (12919 грн), строительства (12917 грн), транспорта (12290 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (11837 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (11520 грн).

От 6,8 до 8,6 тыс.грн составила средняя зарплата работников легкой промышленности (8574 грн), сельского хозяйства (8386 грн), образования (6808 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (6758 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 сентября 2019 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 522,8 млн грн, или 18,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2816,8 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 12,0% фонда оплаты труда, начисленного за август (в среднем по Украине – 3,5%).

В течение августа 2019 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 16,2 млн грн, или на 3,0%, по сравнению с 1 января 2019 года – увеличилась на 55,5 млн грн, или на 11,9%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 сентября 2019 года составила 472,7 млн.грн, или 90,4% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 3,2% меньше, чем на 1 августа, и на 15,5% больше, чем было на 1 января 2019 года.

По материалам ГУСДО
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