Suzuki официально представила субкомпактный кроссовер (фото)

Компания Maruti Suzuki – индийская дочерняя марка японского производителя, представила абсолютно новую модель доступного кроссовера для внутреннего рынка. Базовая стоимость S-Presso составляет 330 тысяч рупий или 112 440 гривен.

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Пятидверный кроссовер оказался больше популярного внедорожника Jimny. Длина новинки – 3665 миллиметров, против 3365 миллиметров у Jimny. Колесная база кроссовера – 2380 миллиметров. Он вмещает 5 человек и имеет немного места для багажа.

Suzuki S-Presso построен на модульной платформе Heartect пятого поколения – та же архитектура используется в моделях Swift, Ignis и Baleno. При этом для экономии кроссовер получил упрощенную подвеску и барабанные тормоза.

Силовой агрегат модели предложен только один: бензиновый трехцилиндровый агрегат объемом 1 литр и производительностью в 68 к.с. 90 Нм. Двигатель сочетается с пятиступенчатой “механикой” или 5-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Новинка предлагается в 9 комплектациях. Базовое оснащение включает антиблокировочную систему тормозов, подушку безопасности водителя и один парктроник, 13-дюймовые диски колес. Для более дорогих комплектаций предусмотрены 14-дюймовые диски, усилитель руля, вторая подушка безопасности, кондиционер, бесключевой доступ, мультируль и мультимедиасистема с семидюймовым дисплеем.