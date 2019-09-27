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Volocopter сообщила, где планирует запустить сервис электрического воздушного такси

Volocopter сообщила, где планирует запустить сервис электрического воздушного такси

Немецкая компания Volocopter, разрабатывающая беспилотное электрическое летающее такси, назвала одним из наиболее вероятных мест коммерческого запуска этого проекта Сингапур.

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Компания рассчитывает продолжить полеты на короткие расстояния по цене поездки на лимузине. Она уже работает с сингапурскими регуляторами, планируя выполнить публичный испытательный полет в ближайшие месяцы. Ее руководитель сообщил, что Сингапур, Дубай и Германия — рынки, наиболее открытые для воздушных такси.

Пока внедрению сервисов воздушных такси мешает отсутствие регулирующих норм и инфраструктуры, а также проблемы безопасности. Компания Volocopter планирует начать коммерческую эксплуатацию своих многовинтовых аппаратов в течение ближайших двух-трех лет. Первые коммерческие рейсы будут пилотируемыми, так что в кабине останется место только для одного пассажира, но через пять-десять лет в компании надеются перейти к полностью самоуправляемым полетам. К настоящему моменту аппараты Volocopter уже выполнили более 1000 испытательных полетов, часть из которых — с дистанционным управлением или автономно по заранее определенным маршрутам.

В число инвесторов Volocopter входят Daimler, Intel и Geely. Суммарно они владеют примерно третьей частью компании.

По материалам iXBT.com
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