Volocopter сообщила, где планирует запустить сервис электрического воздушного такси

Немецкая компания Volocopter, разрабатывающая беспилотное электрическое летающее такси, назвала одним из наиболее вероятных мест коммерческого запуска этого проекта Сингапур.

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Компания рассчитывает продолжить полеты на короткие расстояния по цене поездки на лимузине. Она уже работает с сингапурскими регуляторами, планируя выполнить публичный испытательный полет в ближайшие месяцы. Ее руководитель сообщил, что Сингапур, Дубай и Германия — рынки, наиболее открытые для воздушных такси.

Пока внедрению сервисов воздушных такси мешает отсутствие регулирующих норм и инфраструктуры, а также проблемы безопасности. Компания Volocopter планирует начать коммерческую эксплуатацию своих многовинтовых аппаратов в течение ближайших двух-трех лет. Первые коммерческие рейсы будут пилотируемыми, так что в кабине останется место только для одного пассажира, но через пять-десять лет в компании надеются перейти к полностью самоуправляемым полетам. К настоящему моменту аппараты Volocopter уже выполнили более 1000 испытательных полетов, часть из которых — с дистанционным управлением или автономно по заранее определенным маршрутам.

В число инвесторов Volocopter входят Daimler, Intel и Geely. Суммарно они владеют примерно третьей частью компании.