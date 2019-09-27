Аналитики ожидают более чем двукратное падение квартальной прибыли Samsung Electronics

В конце прошлого года Samsung столкнулась с финансовыми трудностями из-за кризиса в полупроводниковой промышленности на фоне снижения спроса на смартфоны и другие электронные устройства. И вот уже несколько кварталов подряд основные финансовые показатели южнокорейского гиганта снижаются и пока переломить ситуацию не удается.

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Как сообщает источник, аналитики считают, что по итогам третьего квартала 2019 года Samsung Electronics отчитается об огромном снижении прибыли. Если точнее, ожидается, что прибыль компании сократится на 60,2%, до $5,8 млрд. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял $14,7 млрд.

Примечательно, что ранее аналитики давали более положительную оценку по показателю операционной прибыли — новая же на 8,2% ниже.

В начале года Samsung говорила, что рассчитывает подтянуть основные финансовые показатели только во втором полугодии, но сейчас достижение этой цели представляется крайне маловероятным событием.