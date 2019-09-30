0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Впервые за последние годы проблемных кредитов в банках меньше, чем обычных — НБУ (инфографика)

Впервые за последние годы проблемных кредитов в банках меньше, чем обычных — НБУ (инфографика)

Доля проблемных кредитов, по которым банки не получают поступлений от обслуживания, впервые за последние несколько лет снизилась ниже 50% совокупного кредитного портфеля банков.

Об этом сообщает пресс-служба национального банка Украины.

“Качество кредитного портфеля в украинских банках продолжает улучшаться. Так, с начала 2019 года объем проблемных кредитов (NPL) впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 сентября составил 49,3% (-3,6 п.п. с начала 2019 года)”, – говорится в сообщении.

Основные факторы улучшения кредитных портфелей:

  • рост нового розничного кредитования (около 30% г/г) улучшил качество розничного портфеля: за 8 месяцев 2019 доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 6,55 п.п. до 39,5%;
  • значительные реструктуризации кредитного портфеля госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финреструктуризации. Это позволило госбанкам (без Приватбанка) с начала года снизить уровень NPL с 55% до 49%.

Качество общего кредитного портфеля повысилось почти во всех группах банков.

“Наиболее ощутимо – в частных и иностранных банках (без банков с российским капиталом) – до 20,2%. Самые крупные пять иностранных банков имеют долю неработающих кредитов всего 13%”, – добавили в пресс-службе.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.