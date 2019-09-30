Впервые за последние годы проблемных кредитов в банках меньше, чем обычных — НБУ (инфографика)

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Доля проблемных кредитов, по которым банки не получают поступлений от обслуживания, впервые за последние несколько лет снизилась ниже 50% совокупного кредитного портфеля банков.
Об этом сообщает пресс-служба национального банка Украины.
“Качество кредитного портфеля в украинских банках продолжает улучшаться. Так, с начала 2019 года объем проблемных кредитов (NPL) впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 сентября составил 49,3% (-3,6 п.п. с начала 2019 года)”, – говорится в сообщении.
Основные факторы улучшения кредитных портфелей:
Качество общего кредитного портфеля повысилось почти во всех группах банков.
“Наиболее ощутимо – в частных и иностранных банках (без банков с российским капиталом) – до 20,2%. Самые крупные пять иностранных банков имеют долю неработающих кредитов всего 13%”, – добавили в пресс-службе.
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