Впервые за последние годы проблемных кредитов в банках меньше, чем обычных — НБУ (инфографика)

Доля проблемных кредитов, по которым банки не получают поступлений от обслуживания, впервые за последние несколько лет снизилась ниже 50% совокупного кредитного портфеля банков.

Об этом сообщает пресс-служба национального банка Украины.

“Качество кредитного портфеля в украинских банках продолжает улучшаться. Так, с начала 2019 года объем проблемных кредитов (NPL) впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 сентября составил 49,3% (-3,6 п.п. с начала 2019 года)”, – говорится в сообщении.

Основные факторы улучшения кредитных портфелей:

рост нового розничного кредитования (около 30% г/г) улучшил качество розничного портфеля: за 8 месяцев 2019 доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 6,55 п.п. до 39,5%;

значительные реструктуризации кредитного портфеля госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финреструктуризации. Это позволило госбанкам (без Приватбанка) с начала года снизить уровень NPL с 55% до 49%.

Качество общего кредитного портфеля повысилось почти во всех группах банков.

“Наиболее ощутимо – в частных и иностранных банках (без банков с российским капиталом) – до 20,2%. Самые крупные пять иностранных банков имеют долю неработающих кредитов всего 13%”, – добавили в пресс-службе.