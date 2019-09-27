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В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний

В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний

Кабинет Министров Украины в течение следующих 5 лет планирует ликвидировать более 1000 государственных предприятий, которые являются убыточными.

Такие сведения содержатся в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте парламента.

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«Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано — государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий», — отмечают чиновники.

Также в документе анонсируется масштабная приватизация, окончательной целью которой является уменьшение доли государственной собственности в экономике до 5%.

“Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью», — отмечают чиновники.

Кроме этого, стратегические государственные предприятия передадут в управление Фонда национального благосостояния, а сами такие компании корпоратизируют, превратив в акционерные общества.

«Эти действия повысят доход, который получает украинец из государственной собственности», — говорится в документе.

По материалам hromadske.tv
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