Кабмин планирует привлечь $50 млрд ПИИ в следующие 5 лет - программа действий правительства

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В программе действий правительства заложено привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 50 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет.
Такие данные содержатся в тексте программы, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что правительство не отказалось от идеи обеспечить рост экономики Украины на 40% в течение следующих 5 лет, а также создания 1 миллиона рабочих мест.
Кроме этого, правительство планирует восстановить инфраструктуру в государстве.
«Произойдет явное развитие инфраструктуры, в частности все основные дороги (24 000 км) будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построены 5 глубоководных портов и 15 аэропортов», – говорится в программе действий правительства.
Там ожидают, что через 5 лет проведения реформ в Украине каждый гражданин будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд станет положительным, то есть уровень рождаемости превысит уровень смертности.
Кроме этого в правительстве планируют уменьшить уровень выбросов вредных газов в атмосферу минимум на 20%.
«Достижение этого будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора», – отмечают в программе действий правительства.
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