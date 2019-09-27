Нацбанк на прошлой неделе выкупил с рынка почти $350 млн

В течение 23-27 сентября 2019 года Национальный банк Украины выкупил на межбанковском валютном рынке 348,2 миллиона долларов. При этом, несмотря на высокие объемы выкупа валюты, ее курс продолжает снижаться.

Соответствующие данные содержатся на официальном сайте Национального банка.

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С начала сентября 2019 года Нацбанк еженедельно выкупал более 100 миллионов долларов. Всего за 4 недели сентября НБУ выкупил на рынке более 930 миллионов долларов. Больше НБУ выкупал лишь в июле, когда наблюдался большой ажиотаж на государственные долговые облигации Украины среди иностранных инвесторов.

С начала 2019 года Нацбанк пополнил международные золотовалютные резервы Украины путем выкупа валюты с рынка на 3,9 миллиарда долларов, приобретя на рынке 4,15 миллиарда долларов и потратив из резервов 248,23 миллиона долларов на сдерживание резких скачков курса валюты.