0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

Киевский железнодорожный вокзал планируют сдать в концессию

Киевский железнодорожный вокзал планируют сдать в концессию

Министерство инфраструктуры рассматривает вопрос передачи железнодорожных вокзалов и портов в концессию.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также: Укрзализныцю планируют подчинить Мининфраструктуры

“Если мы говорим об инфраструктуре, о концессии, то мы вообще на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы – железная дорога, дороги, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых государство плохо справляется и не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то, собственно, точно с этим надо что-то менять. И концессия – это, наверное, лучший вариант. … Если все будет по плану, то в этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе в портах», – сказал Криклий.

Он привел пример киевского вокзала, который при большом трафике пассажиров демонстрирует убытки, и сообщил, что рассматривается возможность передачи в концессию Киевского железнодорожного вокзала.

“Мы планируем рассматривать в недалекой перспективе, в недалеком будущем совместно с «Укрзализныцей» возможность передачи в концессию железнодорожного вокзала. Тогда это будет вообще совсем другой проект. Будет определенный инвестор, концессионер, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал”, – сказал Криклий.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.