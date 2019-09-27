Киевский железнодорожный вокзал планируют сдать в концессию

Министерство инфраструктуры рассматривает вопрос передачи железнодорожных вокзалов и портов в концессию.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Если мы говорим об инфраструктуре, о концессии, то мы вообще на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы – железная дорога, дороги, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых государство плохо справляется и не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то, собственно, точно с этим надо что-то менять. И концессия – это, наверное, лучший вариант. … Если все будет по плану, то в этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе в портах», – сказал Криклий.

Он привел пример киевского вокзала, который при большом трафике пассажиров демонстрирует убытки, и сообщил, что рассматривается возможность передачи в концессию Киевского железнодорожного вокзала.

“Мы планируем рассматривать в недалекой перспективе, в недалеком будущем совместно с «Укрзализныцей» возможность передачи в концессию железнодорожного вокзала. Тогда это будет вообще совсем другой проект. Будет определенный инвестор, концессионер, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал”, – сказал Криклий.