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Укрзализныцю планируют подчинить Мининфраструктуры

Укрзализныцю планируют подчинить Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение. Сейчас эта компания подчиняется Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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«Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем», — заявил Криклий, добавив, что передача государственной компании в управление Мининфраструктуры состоится «в ближайшее время».

Возвращение Укрзализныци в подчинение Мининфраструктуры министр объяснил тем, что его ведомство отвечает за транспортную инфраструктуру, частью которой является Укрзализныця.

По материалам hromadske.tv
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