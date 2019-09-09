Укрзализныцю планируют подчинить Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение. Сейчас эта компания подчиняется Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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«Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем», — заявил Криклий, добавив, что передача государственной компании в управление Мининфраструктуры состоится «в ближайшее время».

Возвращение Укрзализныци в подчинение Мининфраструктуры министр объяснил тем, что его ведомство отвечает за транспортную инфраструктуру, частью которой является Укрзализныця.