Укрзализныцю планируют подчинить Мининфраструктуры

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Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение. Сейчас эта компания подчиняется Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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«Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем», — заявил Криклий, добавив, что передача государственной компании в управление Мининфраструктуры состоится «в ближайшее время».
Возвращение Укрзализныци в подчинение Мининфраструктуры министр объяснил тем, что его ведомство отвечает за транспортную инфраструктуру, частью которой является Укрзализныця.
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