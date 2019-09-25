В Украине выросли долги по зарплатам — Госстат

В августе текущего года в Украине почти на 3% вырос долг по заработной плате по сравнению с июлем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2816,8 млн грн, или 102,8% по сравнению с 1 августа 2019 года.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября составила 1658,5 млн грн (104,1% по сравнению с 1 августа 2019 года).