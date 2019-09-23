Госдолг за месяц сократился на полмиллиарда долларов

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Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2 067,13 млрд грн или 81,92 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
По данным Минфина, в течение августа 2019 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократилась на 0,5 млрд долларов.
По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 250,87 млрд грн (60,51% от общей суммы долга) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг – 816,26 млрд грн (39,72%) или 32,35 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 1 809,86 млрд грн (87,55% от общей суммы долга) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,20 млрд долларов.
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