Украина и Шри-Ланка согласовали безвиз для дипломатов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина и Шри-Ланка согласовали так называемый безвиз для дипломатов: страны подписали соглашение об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В сообщении указано, что в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равинатой Арьясинхой.
“Пристайко и Арьясинха подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Демократической социалистической республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 5572 4
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 1763 3
Австрия запустит поезд до Перемышля с пересадкой в УкраинуВчера, 18:23 - 724 2
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 22636 2
Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)Вчера, 08:20 - 9249 2
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 22636 2
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 5572 4
"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиковВчера, 09:42 - 3238 1
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 1763 3
Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)Вчера, 15:42 - 1497 1
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 520
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1129
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1822
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2598
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1440