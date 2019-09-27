Украина и Шри-Ланка согласовали безвиз для дипломатов

Украина и Шри-Ланка согласовали так называемый безвиз для дипломатов: страны подписали соглашение об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равинатой Арьясинхой.

“Пристайко и Арьясинха подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Демократической социалистической республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.