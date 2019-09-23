SkyUp распродает билеты из Киева в Неаполь

В SkyUp стартовала продажа акционных билетов в направлении Киев – Неаполь.

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Стоимость билетов: от 1211 грн (€46) в одну сторону и 2492 грн (€95) в обе стороны.

В тариф по минимальной цене входит перевозка ручной клади, габариты которой не превышают 55х40х20 см, а вес 7 кг.

За дополнительный багаж придется доплатить: в одну сторону перевозка чемодана весом до 23 кг будет стоить €25.

Период акции. Тарифы действуют до 6 октября 2019 года и действуют на рейсы, которые осуществляются с 8 октября 2019 года по 25 марта 2020 года.

График: рейсы выполняются из аэропорта “Борисполь” каждый вторник и пятницу.