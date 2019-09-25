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Назвали самый продаваемый автомобиль в Европе

Назвали самый продаваемый автомобиль в Европе

В Европе обнародовали рейтинг самых продаваемых автомобилей. Впервые в своей истории Dacia Duster удалось подняться на второе место, а лидером по-прежнему остается Volkswagen Golf.

Об этом свидетельствуют результаты исследования за август агентства JATO Dynamics.

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Показатель Volkswagen Golf за август составляет 26 411 авто, что показывает снижение на 26%. Вероятно, это связано с предстоящим выпуском нового поколения модели. На втором месте неожиданно оказался Duster с 19 451 продажей (рост на 10,8%), а третьим стал Volkswagen T-Roc – 18 262 (+ 27,8%).

В топ-5 расположились Dacia – Sandero – 17 764 единиц (+ 2,5%) и Volkswagen Polo – 16 692 продажи (-21,2%).

В первую десятку прошлого месяца вошли Renault Clio (16 498 продаж), Skoda Octavia (15 997), Volkswagen Tiguan (14 665), Opel/Vauxhall Corsa (14 301) и Renault Captur (13 526).

По материалам Судебно-юридическая газета
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