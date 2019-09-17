0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Назвали самый дорогой в обслуживании тип автомобиля

Назвали самый дорогой в обслуживании тип автомобиля

Американская автомобильная ассоциация (ААА) провела мониторинг расходов на техническое обслуживание автомобилей за один год.

Эксперты провели расчеты, в том числе учли деньги на ремонт и бензин, которые тратят владельцы девяти самых популярных автомобилей. Это малые, средние и большие седаны, компактные кроссоверы, большие внедорожники и пикапы, а также гибриды и электромобили. Для удобства в результатах опроса продемонстрировали сумму, полученную за каждую пройденную милю.

Оказывается, сейчас пользование автомобилями обходится американцам дороже, чем когда-либо прежде. Средняя стоимость автомобиля составляет 9282 долл. США по сравнению с 8849 в 2018 году.

По отдельным категориям показатели выглядят так:

  • Маленький седан: $7 114,
  • Гибрид: $7 736,
  • Электромобиль: $8 320,
  • Компактный кроссовер: $8 394,
  • Средний седан: $8 643,
  • Внедорожник: $10 265,
  • Большой седан: $10 403,
  • Пикап: $10 839.

Рост объясняется несколькими факторами. Во-первых, стоимость приобретения нового автомобиля, включая его цену, а также страховку, увеличилась на 24%. Во-вторых, цены на бензин также растут, как и цены на электроэнергию. По сравнению с 2018 годом цены на услуги и ремонт также выросли в среднем на 9,8%

Самое дешевое использование электромобиля составляет 6,6 цента за милю, в то время как владельцы внедорожников тратят 9,6 цента за милю.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.