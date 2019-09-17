Назвали самый дорогой в обслуживании тип автомобиля

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Американская автомобильная ассоциация (ААА) провела мониторинг расходов на техническое обслуживание автомобилей за один год.
Эксперты провели расчеты, в том числе учли деньги на ремонт и бензин, которые тратят владельцы девяти самых популярных автомобилей. Это малые, средние и большие седаны, компактные кроссоверы, большие внедорожники и пикапы, а также гибриды и электромобили. Для удобства в результатах опроса продемонстрировали сумму, полученную за каждую пройденную милю.
Оказывается, сейчас пользование автомобилями обходится американцам дороже, чем когда-либо прежде. Средняя стоимость автомобиля составляет 9282 долл. США по сравнению с 8849 в 2018 году.
По отдельным категориям показатели выглядят так:
Рост объясняется несколькими факторами. Во-первых, стоимость приобретения нового автомобиля, включая его цену, а также страховку, увеличилась на 24%. Во-вторых, цены на бензин также растут, как и цены на электроэнергию. По сравнению с 2018 годом цены на услуги и ремонт также выросли в среднем на 9,8%
Самое дешевое использование электромобиля составляет 6,6 цента за милю, в то время как владельцы внедорожников тратят 9,6 цента за милю.
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