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Торговая война США и Китая замедлила глобальную торговлю

Торговая война США и Китая замедлила глобальную торговлю

Противостояние США и Китая замедлило глобальную торговлю, но оперативные показатели говорят о стабилизации ситуации.

Об этом заявил эксперт по глобальной экономике, член правления Банка Китая (Великобритания) Джерард Лайонс в ходе Украинского финансового форума, организованного ICU.

“Глобальная торговля замедлилась вследствие торговых войн. Мы понимаем, что эта война приведет к негативным последствия для китайских и американских потребителей. Она вызывает беспокойство, но цифры за прошлый месяц говорят о стабилизации ситуации. Индустриальное производство остается слабым и отражает инфраструктурные факторы, в частности в автомобилестроении”, – заявил Джерард Лайонс.

Эксперт обратил внимание на то, что экономика Германии уже выглядит слабой.

“Немецкая экономика во втором квартале сократилась. И это объясняет, почему Меркель говорит о необходимости смягчения монетарной политики”, – подчеркнул он.

Международный экономист говорит о трех факторах, которые подталкивают глобальную экономику к рецессии.

“Отношения между США и Китаем, эскалация этих отношений, начатая Трампом, отражает геополитические проблемы. Второй фактор – денежно-монетарная политика США. Третий – жесткая политика Китая. Мы видим факторы, которые замедлили мировую экономику”, – отметил он.

По материалам Финансовый клуб
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