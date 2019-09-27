Торговая война США и Китая замедлила глобальную торговлю

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Противостояние США и Китая замедлило глобальную торговлю, но оперативные показатели говорят о стабилизации ситуации.
Об этом заявил эксперт по глобальной экономике, член правления Банка Китая (Великобритания) Джерард Лайонс в ходе Украинского финансового форума, организованного ICU.
“Глобальная торговля замедлилась вследствие торговых войн. Мы понимаем, что эта война приведет к негативным последствия для китайских и американских потребителей. Она вызывает беспокойство, но цифры за прошлый месяц говорят о стабилизации ситуации. Индустриальное производство остается слабым и отражает инфраструктурные факторы, в частности в автомобилестроении”, – заявил Джерард Лайонс.
Эксперт обратил внимание на то, что экономика Германии уже выглядит слабой.
“Немецкая экономика во втором квартале сократилась. И это объясняет, почему Меркель говорит о необходимости смягчения монетарной политики”, – подчеркнул он.
Международный экономист говорит о трех факторах, которые подталкивают глобальную экономику к рецессии.
“Отношения между США и Китаем, эскалация этих отношений, начатая Трампом, отражает геополитические проблемы. Второй фактор – денежно-монетарная политика США. Третий – жесткая политика Китая. Мы видим факторы, которые замедлили мировую экономику”, – отметил он.
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