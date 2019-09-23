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На бирже ПФТС пятилетние гособлигации бьют рекорды

На бирже ПФТС пятилетние гособлигации бьют рекорды

Последний аукцион сентября на бирже ПФТС закончился очередным решением Министерства финансов удовлетворить часть спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и продолжить снижение процентных ставок.

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По данным ПФТС, рекордным оказалось размещение 5-летних гособлигаций, что на этот раз позволило привлечь в бюджет 12.9 млрд грн.

Облигации со сроками обращения от пяти месяцев до двух лет получили незначительный спрос, 0,6 млрд грн, но и он был удовлетворен частично. Минфин не мог воспользоваться ограничением предложения, так как спрос был меньше, но все равно отклонил часть заявок. От трех выпусков было привлечено лишь 0,3 млрд грн.

При этом ставки по 5-месячным ОВГЗ пересекли границу 16%, за 11-месячным — приблизились к 15%, а за 2-летним — остановились на уровне 15,5%.

Наиболее активным стало размещение 5-летних облигаций, которые Минфин выставляет на аукцион только раз в месяц. Вчера, 26 сентября, этот выпуск установил сразу несколько рекордов.

Так, он получил 77 заявок, из которых удовлетворено было 55, а до этого наибольшее количество было зафиксировано в июле, 36 и 32 заявки соответственно. Также вчерашний спрос превысил июльское размещение и по объему, собрав 14,6 млрд грн, тогда как два месяца назад — 11,1 млрд.

Третий рекорд стал результатом уровней ставок в заявках и решения Минфина. Было размещено 12,3 млрд грн облигаций по номиналу и привлечено в бюджет 12,9 млрд грн, что тоже превысило объемы июльского размещения.

Стоимость привлеченных средств от этих инструментов снизилась до менее 15%, так как средневзвешенная доходность была зафиксирована на уровне 14,75% при ставке отсечения 15%. Такой уровень доходности — 5,3 млрд грн — получили покупатели этих облигаций, которые покупали их по неконкурентным заявкам.

По материалам Дело
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