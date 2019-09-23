Венесуэла хочет наполнить золотовалютные резервы криптовалютами Bitcoin и Ethereum. Сейчас по запросу государственной нефтегазовой компании PDVSA проводятся внутренние исследования реализации такого плана.

Она хочет, чтобы центральный банк расплачивался с поставщиками от ее имени при помощи оказавшихся в ее распоряжении криптовалютных активов.

Напомним, что PDVSA находится под американскими санкциями, и практически не может раcсчитываться с клиентами традиционным образом, поэтому прибегает к использованию криптовалют. Но и проводить операции через цифровые деньги на открытом рынке в компании также не хотят.

Как отмечает Bloomberg, ей придется регистрироваться на бирже, а это сопряжено с соблюдением определенных правовых стандартов.

Центральному банку будет делать это намного проще. Добавим также, что золотовалютные резервы Венесуэлы находится сейчас на минимуме за последние 30 лет и составляют менее $8 млрд.

Ранее Венесуэла запустила свою собственную криптовалюту El Petro, первую национальную криптовалюту в мире, однако она провалилась. Валюта должна была быть обеспечена нефтью из месторождения Ayacucho 1, но разработка на нем так и не началась.