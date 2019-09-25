OnePlus презентовала новый смартфон 7TOnePlus

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Компания OnePlus провела короткую презентацию своего нового смартфона OnePlus 7T. Это уже вторая модель 2019 года, которая получила несколько доработок и усовершенствований по сравнению с первоначальным OnePlus 7.
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Одним из новшеств стал улучшенный дисплей. Он получил более крупную 6,55-дюймовую Fluid AMOLED панель с разрешением 2400×1080 точек (соотношение сторон 20:9), а также поддержку HDR10+ и частоты обновления 90 Гц. Также упоминается уменьшение количества испускаемого синего света и повышение максимальной яркости до 1000 нит. В дисплее имеется небольшой каплеобразный вырез под фронтальную камеру. Смартфон OnePlus 7T получил производительный процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0.
На задней панели разместилась тройная камера. Главный модуль содержит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 и светосильный объектив с диафрагмой f/1.6. Дополнительный теле-фото модуль оснащён 12-мегапиксельным сенсором и объективом, который обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение.
Комплектный аккумулятор имеет ёмкость 3800 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 30 Вт энергии, которая позволяет восполнить 70% заряда батареи всего за 30 минут.
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