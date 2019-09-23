Apple готовится выпустить смартфон в стиле iPhone 4

Вероятно, следующее поколение iPhone получит совершенно иную металлическую рамку, которая будет похожа на ту, что использовалась в модели iPhone 4.

Известный аналитик Мин-Чи Куо полагает, что такой смартфон может быть представлен уже в 2020 году.

Хотя идея Apple пересмотреть старый дизайн может показаться странной, это имеет смысл на нескольких уровнях. IPhone 4 был анонсирован еще в июне 2010 года, поэтому, если Apple перезагрузит дизайн iPhone 4 в 2020 году, это будет хорошим способом отпраздновать 10-летний юбилей гаджета, а также отдать дань уважения одному из самых популярных дизайнов iPhone.

Кроме того, выбор более компактного дизайна iPhone может помочь объединить линейки iPhone и iPad, особенно после того, как в прошлом году Apple дала iPad Pro более толстый, более угловатый корпус по сравнению с более изогнутыми корпусами на предыдущих iPad.

Кроме того, по словам Куо, к 2020 году следующая партия iPhone получит новую линейку экранов размером от 5,4 до 6,1 дюйма и более, причем все три новые модели будут оснащены OLED-экранами.

Тем не менее, устройства 2020 года не будут просто клонами iPhone 4 увеличенного размера, так как Куо утверждает, что Apple также будет использовать стеклянные панели 2.5D, чтобы придать следующим iPhone более плавный, более округлый вид.

Компания не меняла дизайн iPhone уже с 2017 года, когда появился юбилейный iPhone X. Глобальное изменение отложили на 2020 год. Новые смартфоны изменятся кардинально не только внешне, главным нововведением станет поддержка 5G.